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GAİB Koordinatör Başkanı Kileci’den bayram mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bayramın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini, ülke kalkınması için birlik ve beraberliğimizin sürdürülmesini diliyorum" dedi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:27
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci’den bayram mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bayramın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini, ülke kalkınması için birlik ve beraberliğimizin sürdürülmesini diliyorum" dedi.


Başkan Kileci, bayramların milli ve manevi duyguların arttığı müstesna günler olduğunu belirterek, şöyle devam etti:


"İslam alemi olarak bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz. Toplumsal hayatımızda çok önemli bir yeri bulunan bayramlar; yardımlaşma, dayanışma, barış ve kardeşlik gibi duyguların yoğun olarak yaşandığı özel ve kutsal günlerdir. Mübarek Kurban Bayramını kutladığımız bugünlerde ne yazık ki, dünyanın dört bir yanında birlik olmakta zayıflık gösteren ülkeler savaş ve açlık ile boğuşmaktadır. Farklı coğrafyalarda yaşanan sıkıntıları göz önüne alarak bizler, dini bayramlarımızın temel öğretisi olan dayanışma ruhunu tüm yıla yayarak, bu ruhu birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi için bir vesile kılmalıyız. Üzerinde yaşadığımız huzurlu toprakların kıymetini bilmeyi; ecdadımızdan aldığımız güçle, Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerini korumayı, birlik içerisinde ülke kalkınmasına katkı sağlamayı bir vazife bilmeliyiz. Bayramımızın tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesi dileğiyle, İslam Aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlarım."

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:27
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