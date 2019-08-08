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GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan’dan Kurban Bayramı mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diledi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:37
GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan’dan Kurban Bayramı mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diledi.


GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan mesajında, İslam alemi olarak mübarek Kurban Bayramına bir kez daha kavuşmanın büyük mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtirken, "Birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin, sevginin ve paylaşmanın yoğun olarak yaşandığı, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının doruğa çıktığı bir Kurban Bayramını daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dinimizde çok önemli yeri bulunan bayramlar, sevinç ve neşe günleridir. Sevme ve sevindirme günleridir. Yüce dinimiz, böyle mübarek günlerde birlik ve beraberlik halinde olmayı, sıkıntıları ve mutlulukları paylaşmayı emreder. Tüm Müslümanların kardeş olduğu bilinci ile bayramda aile büyüklerimizin yanında, yetimleri, öksüzleri, kimsesizleri ve yoksulları unutmamalı bayram sevincini herkesle paylaşma gayreti içerisinde olmalıyız. Bu vesile ile tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını tebrik ederken bayramın birlik ve beraberliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, dünyanın dört bir tarafında mazlumlara yönelik devam eden zulümlerin son bulmasını ayrıca hac farizası için kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerinin ve kurbanlarının kabul olmasını diliyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:37
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