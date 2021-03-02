GAFAM nedir? GAFAM ne demek? GAFAM açılımı nedir?
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından “Dünya GAFAM’dan büyüktür.” ifadesi dikkat çekti. Vatandaşlar, GAFAM’ın ne olduğu hakkında merak ediyorlar. Peki GAFAM nedir? GAFAM ne demek? GAFAM açılımı nedir? İşte detaylar…
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “Dünya GAFAM’dan büyüktür.” açıklamalarıyla dikkat çekti. Bu ifade ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meşhur “Dünya 5’ten büyüktür” ifadesi arasında büyük benzerlik bulunuyor. Her iki sözde de 5 yerin büyüklüğünü reddediş var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkeye boyun eğmeye reddederken, Taha Koç ise 5 teknoloji şirketine boyun eğmeyi reddediyor. Peki GAFAM nedir? GAFAM ne demek? GAFAM açılımı nedir?
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Taha Koç’un boğun eğmeyi reddettiği GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple ve Microsoft şirketlerinin baş harflerinden oluşuyor. Koç, “Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman diyor ya, 'Dünya beşten büyüktür' diye, ben de dijital anlamda onun bir benzerini söylüyorum: Dünya GAFAM’dan büyüktür. GAFAM, yani Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Akılda kalması kolay olduğu için böyle kodluyorum. Dünya bunlardan büyüktür." ifadelerini kullandı.
GAFAM’ın yıllık gelirleri ne kadar?
2020 yılında teknoloji devlerinin gelirleri şu şekilde:
Apple 57.4 milyar dolar
Microsoft 44.3 milyar dolar
Amazon 21.3 milyar dolar
Google 40.3 milyar dolar
Facebook 29.1 milyar dolar
Bu veriler dikkate alındığında GAFAM’ın yıllık toplam net kârı da 192 milyar doları geçti.