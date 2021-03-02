Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “Dünya GAFAM’dan büyüktür.” açıklamalarıyla dikkat çekti. Bu ifade ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meşhur “Dünya 5’ten büyüktür” ifadesi arasında büyük benzerlik bulunuyor. Her iki sözde de 5 yerin büyüklüğünü reddediş var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkeye boyun eğmeye reddederken, Taha Koç ise 5 teknoloji şirketine boyun eğmeyi reddediyor. Peki GAFAM nedir? GAFAM ne demek? GAFAM açılımı nedir?

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Taha Koç’un boğun eğmeyi reddettiği GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple ve Microsoft şirketlerinin baş harflerinden oluşuyor. Koç, “Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman diyor ya, 'Dünya beşten büyüktür' diye, ben de dijital anlamda onun bir benzerini söylüyorum: Dünya GAFAM’dan büyüktür. GAFAM, yani Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Akılda kalması kolay olduğu için böyle kodluyorum. Dünya bunlardan büyüktür." ifadelerini kullandı.

GAFAM’ın yıllık gelirleri ne kadar?

2020 yılında teknoloji devlerinin gelirleri şu şekilde:

Apple 57.4 milyar dolar

Microsoft 44.3 milyar dolar

Amazon 21.3 milyar dolar

Google 40.3 milyar dolar

Facebook 29.1 milyar dolar

Bu veriler dikkate alındığında GAFAM’ın yıllık toplam net kârı da 192 milyar doları geçti.