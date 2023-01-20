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Dünya Gabon Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti
Dünya

Gabon Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti

Gabon Dışişleri Bakanı Michael Moussa Adamo'nun, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 19:16:00 -
Gabon Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti

Gabon Dışişleri Bakanı Michael Moussa Adamo'nun, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, yaptığı açıklamada, 62 yaşındaki Dışişleri Bakanı Adamo'nun, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bongo, "O çok büyük bir diplomat, gerçek bir devlet adamıydı. Benim için her şeyden önce bir dosttu." dedi.

Adamo'nun bakanlar kurulu toplantısına katılmak için geldiği başbakanlık ofisinde kalp krizi geçirdiği, başbakanlık sağlık ekibi tarafından yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.

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