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Gabon Cumhurbaşkanı Bongo komada olduğu iddia edildi

24 Ekim'den bu yana görünmeyen Gabon Cumhurbaşkanı Bongo'nun felç geçirdiği ve komada olduğu ileri sürüldü.

10 Kasım 2018 Cumartesi 07:56
Gabon Cumhurbaşkanı Bongo komada olduğu iddia edildi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gittiği 24 Ekim'den bu yana medyada görünmeyen Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun sağlık durumu hakkında farklı iddialar paylaşılıyor.

Bongo, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'den bu yana kameralar karşısında yer almadı.

HALEN KOMADAN ÇIKAMADI
Uluslararası medya, Bongo'nun Riyad'a varışından kısa süre sonra felç geçirdiğini iddia etti. İddialara göre, ameliyata alınan Bongo, suni komaya sokuldu ancak halen komadan çıkamadı.

RİYAD'DA HASTANEYE KALDIRILDI
Bongo'nun sağlık durumuna ilişkin haberler Gabon'da yayılınca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ike Ngouoni, cumhurbaşkanının son aylardaki yoğun programı nedeniyle aşırı halsizlik yüzünden Riyad'da hastaneye kaldırıldığını söyledi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Ngouoni, Bongo'nun durumunun iyiye gittiğini ve Kral Faysal Hastanesinde tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Hükümet Sözcüsü Guy-Bertrand Mapangou ise hastalığın sebebini belirtmeden, doktorların Bongo'nun dinlenmesini tavsiye ettiğini dile getirdi.

Bongo'nun hastaneye kaldırılmasından kısa süre sonra, hükümetin devamını sağlamak için, Anayasa Mahkemesi Başkanı Marie-Madeleine Mborantsuo, Cumhurbaşkanlığı Kabine Direktörü Brice Laccruche Alihanga ve Cumhurbaşkanlığı Muhafızları Genel Direktörü ve Bongo'nun üvey kardeşi Albay Frederic Bongo tarafından 3'lü bir mekanizma kuruldu.

İktidar partisi Gabon Demokratik Partisi'nin (PDG) önde gelen isimleri, sosyal medyada yayılan Bongo'nun öldüğüne dair iddiaları ise yalanladı.

Cumhurbaşkanı Bongo'nun 2016 seçimlerindeki rakibi Jean Ping ise Gabonluları meydanlara çıkmaya davet etti.

Babası Ömer Bongo 2009'da öldüğünde düzenlenen seçimle göreve gelen Ali Bongo, Ping'e karşı yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimini çok az farkla kazanmıştı.

Bongo'nun seçilmesinin ardından ülkede şiddet olayları çıkmıştı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 07:56
  1. gabon

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