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Gündem

Gabar’dan sevindiren haber! TPAO duyurdu Böylesi daha önce hiç olmadı

Yeniakit Publisher
2023-08-04 15:52:00 -
Gabar’dan sevindiren haber! TPAO duyurdu Böylesi daha önce hiç olmadı

Gabar Bölgesinde Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı. TPAO, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldığını duyurdu.

Türkiye enerjide bağımsızlık hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşıyor.

Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesinde günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldı.

 

TÜRKİYE TARİHİNİN EN YÜKSEK ÜRETİMİ

Bu sayede Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı.

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
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"Yeni Kuyular, Yeni Rekorlar! Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesinde günlük 16.188 varil petrol üretime ulaştık ve bu sayede Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekorunu kırdık #EnerjideBağımsızTürkiye hedefimize doğru adım adım gururla ilerliyoruz. Yurt içi günlük üretimimiz. 75.052 Varil Petrol Eşdeğeri / Gün"

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