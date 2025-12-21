  • İSTANBUL
Gündem Gabar'da petrolün yanına yeşil mühür! Bakanlık düğmeye bastı
Gündem

Gabar'da petrolün yanına yeşil mühür! Bakanlık düğmeye bastı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gabar'da petrolün yanına yeşil mühür! Bakanlık düğmeye bastı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin enerji üssü haline gelen Şırnak Gabar Dağı’nda çevresel sürdürülebilirlik için dev bir ağaçlandırma hamlesi başlattı. TPAO ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projede, bölgeye 100 bin fidan dikilmesinin hedeflendiği açıklandı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, petrol üretim üssüne dönüştürülen Şırnak’da Gabar Dağı’nda fidan dikim seferberliği başlattı.

 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; petrol üretim üssüne dönüştürülen Şırnak Gabar’da ağaçlandırma çalışmaları için düğmeye basıldı. Yakın çevrede yaşayan köy sakinleri de fidan dikiminde görev alırken, bölgede toplam 100 bin fidan toprakla buluşturulacak. Ağaçlandırma çalışmaları için temin edilen fidanların ilk kısmı, Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı ekipler tarafından bölgeye gönderildi. 11 bin badem, 3 bin kızılçam ve 7 bin fıstık fidanından oluşan 21 bin fidanlık ilk sevkiyatın ardından öncelikle Şehit Esma Çevik Sahası’nda ağaçlandırma çalışmaları başladı. Meyve veren fidanların köye yakın alanlara, yıl boyu yeşil kalan çam fidanlarının ise Şehit Esma Çevik-1 kuyusu çevresine dikilmesine başlandı.

Teknik süreçlerin OGM bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri tarafından desteklendiği ve TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü tarafından denetlendiği fidan dikim çalışmalarında, bölgede yaşayan 20 köy sakini de görev aldı.

 

'YEŞİL BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Konuya ilişkin NSosyal hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şırnak Gabar’daki çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz kapsamında fidan dikim seferberliği başlattık. 100 bin fidan hedefimiz doğrultusunda, Gabar Şehit Esma Çevik Sahası’nda fidanlarımızı bölge halkımızla birlikte toprakla buluşturduk. Enerjide tam bağımsız, doğasıyla yeşil bir Türkiye için çalışıyoruz" dedi. (DHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

FENO

İNŞALLAH HAİNLER, YEŞİLE KIYIP YAKMAZLAR!
