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Ekonomi G7 maliye bakanlarından "dijital para birimleri için düzenleme yapılması" vurgusu
Ekonomi

G7 maliye bakanlarından "dijital para birimleri için düzenleme yapılması" vurgusu

Yeniakit Publisher
2020-12-07 20:35:22 -
G7 maliye bakanlarından "dijital para birimleri için düzenleme yapılması" vurgusu

WASHINGTON (AA) - G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, dijital para birimleri için düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile AB Komisyonu, Avro Grubu, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Finansal İstikrar Kurulundan yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 12'inci G7 toplantısının gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, G7 maliye bakanlıkları ve merkez bankalarının düzenli iletişim halinde olduğu ve Kovid-19 salgınına karşı zamanında ve etkili adımlar atmaya yönelik koordinasyon halinde olmaya devam ettikleri yinelendi.

Açıklamada, maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının görüşmede ekonomide güçlü bir toparlanma sağlamak için uygulanan yerel ve uluslararası ekonomik yanıtlar ve stratejileri görüştüğü aktarıldı.

- "G7 genelinde güçlü bir destek var"

Kripto ve diğer dijital varlıkların gelişimi ile bunların kötü amaçla ve yasa dışı faaliyetlerde kullanılmalarını önleme çalışmalarının da ele alındığına işaret edilen açıklamada, "G7 genelinde dijital para birimleri için düzenleme yapılmasına gerek duyulduğu konusunda güçlü bir destek var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının dijital ödemelerle ilgili ekim ayında yayımlanan G7 ortak bildirisine bağlılıklarını yineledikleri kaydedildi.

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, 13 Ekim'de dijital ödeme sistemlerine ilişkin ortak açıklama yapmıştı.

Açıklamada, ödeme hizmetlerinin uygun şekilde denetlenmesi ve düzenlenmesi gerektiği vurgulanarak, G7 yetkililerinin dijital para birimleriyle ilgili fırsatları ve riskleri araştırdığı aktarılmıştı.

G7'nin küresel "stabil kripto para" projelerinin ilgili yasal, düzenleyici ve gözetim gereksinimlerini yeterince karşılayana kadar faaliyete başlamaması gerektiğini savunduğuna işaret edilen açıklamada, ödeme sistemlerindeki mevcut uyuşmazlıkları gidermeye ve sürekli gelişimi teşvik etmeye kararlı olunduğu vurgulanmıştı.

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