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Ekonomi

G7 maliye bakanları Kovid-19'a karşı alınan ekonomik tedbirleri görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-17 19:02:31 -
G7 maliye bakanları Kovid-19'a karşı alınan ekonomik tedbirleri görüştü

WASHINGTON (AA) - G7 maliye bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik gelişmeleri masaya yatırdı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den mevkidaşları ile Avrupa Komisyonu, Eurogroup, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'ndan yetkililerle görüştüğü bildirildi.

G7 maliye bakanlarının düzenli iletişim halinde olduğuna işaret edilen açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı zamanında ve etkili adımlar atma konusunda koordinasyon sağlamaya devam devam ettikleri aktarıldı.

Açıklamada, maliye bakanlarının yerel ve uluslararası ekonomik müdahaleleri ele aldığı belirtilerek, G7 ekonomilerindeki iyileşmelerin üzerinde durulduğu kaydedildi.


- Düşük gelirli ülkeler için borç ertelemesinde uzatma gündemde


Küresel borç sorununun gündeme geldiğinin aktarıldığı açıklamada, G20 Borç Hizmetini Askıya Alma Girişimi'nin tüm resmi ikili kreditörlerce tam olarak uygulanmasına yönelik çağrı yinelendi.

Açıklamada, maliye bakanlarının borç şeffaflığı konusunda da mutabık kaldığı belirtilerek, borç erteleme girişiminin 2021'e uzatılması gibi düşük gelirli ülkeler için ileriye dönük ek seçeneklerin de değerlendirildiği aktarıldı.

Lübnan halkına destek de dahil olmak üzere ülke sorunlarının da görüşüldüğü belirtilen açıklamada, "Maliye bakanları, özellikle düşük gelirli ülkelerle ilgili olarak, Kovid-19 aşıları ve tedavilerinin üretimi ile dağıtımı için destek sağlanmasının önemini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

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