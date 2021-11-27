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Dünya G. Afrika'dan Hollanda'ya gelen 600 yolcudan 61'inde koronavirüs çıktı
Dünya

G. Afrika'dan Hollanda'ya gelen 600 yolcudan 61'inde koronavirüs çıktı

Güney Afrika'dan Hollanda'ya gelen 600 yolcunun 61’inin koronavirüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 16:04:00 -
G. Afrika'dan Hollanda'ya gelen 600 yolcudan 61'inde koronavirüs çıktı

Hollanda makamlarından yapılan açıklamada dün gece Güney Afrika'dan Amsterdam'a iki uçakla gelen 600 kişiye yapılan Kovid-19 testlerinden 61'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakaların Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve Kovid-19'un "Omikron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantı olup olmadığına ilişkin incelemenin devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, testi pozitif çıkan yolcuların Amsterdam Schiphol Havalimanı'na yakın bir otelde karantinaya alındığı kaydedildi.

Testi negatif çıkan 539 yolcunun 5 günlük ev karantinasının ardından ikinci bir negatif test sunmaları şartıyla evlerine gönderildiği belirtildi.

Belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri (GGD) tarafınca yapılan açıklamada ise Hollanda'ya 22 Kasım itibariyle Güney Afrika'dan giriş yapan tüm yolcuların Kovid-19 testi olmaları için GGD'nin merkezlerine davet edileceği bildirildi.

Hollanda, Güney Afrika ülkelerinde ortaya çıkan Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle bu bölgeden uçuşları dünkü seferlerin ardından durdurmuştu.

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Omikron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, varyant nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uyguluyor.

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