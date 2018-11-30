G-20'de Macron ile Selman görüştü!

Fransa Başbakanı Emmanuel Macron, Arjantin'deki G-20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi.

Fransa Başbakanı Macron, veliaht Prens bin Selman'a Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak çok sert mesajlar gönderdi. Macron ile Selman'ın görüşmesi bir cep telefonu ile de kaydedildi.

"Beni hiç dinlemedin"

Macron'un Selman'a "Beni hiç dinlemedin" dediği duyulurken, Selman'da "Hayır, sizi dinledim" diyor. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak uluslararası uzmanların inceleme yapması konusunda ısrarcı olacağını ifade eden Macron, konu hakkında endişeli olduğunu ifade ediyor.

Independent, Macron'un Selman ile görüşmesini son dakika olarak duyurdu.