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G-20'de Macron ile Selman görüştü!

Arjantin'deki G-20 Zirvesi'nde, Fransa Başbakanı Emmanuel Macron ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bir araya geldi. Görüşmede, Cemal Kaşıkçı cinayeti konuşuldu.

30 Kasım 2018 Cuma 21:05
G-20'de Macron ile Selman görüştü!

Fransa Başbakanı Emmanuel Macron, Arjantin'deki G-20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi.

Fransa Başbakanı Macron, veliaht Prens bin Selman'a Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak çok sert mesajlar gönderdi. Macron ile Selman'ın görüşmesi bir cep telefonu ile de kaydedildi.

"Beni hiç dinlemedin"

Macron'un Selman'a "Beni hiç dinlemedin" dediği duyulurken, Selman'da "Hayır, sizi dinledim" diyor. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak uluslararası uzmanların inceleme yapması konusunda ısrarcı olacağını ifade eden Macron, konu hakkında endişeli olduğunu ifade ediyor.

Independent, Macron'un Selman ile görüşmesini son dakika olarak duyurdu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 21:05
  1. Prens Selman
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Macron

YORUM YAZ

  • Basbakan???Basbakan???42 dk önce
    Basbakan degil cumhurbaskani, Macron hicbir zaman basbakan olmamistir!!
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