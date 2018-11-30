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G-20'de ilginç olay! Askeri bando neye uğradığını şaşırdı

G-20 Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanını bekleyen askeri bando, uçaktan inen bir diplomatı Xi Jinpingsanınca milli marşı çalmaya başladı. Diplomatın Xi Jinping olmadığı anlaşılınca marş hemen kesildi.

30 Kasım 2018 Cuma 21:49

Aylardır G-20’ye hazırlanan Arjantin'de Çin Devlet Başkanını bekleyen askeri bando, Buenos Aires uçağından inen Çinli bir diplomatı Devlet Başkanı Xi Jinping sandı. Çin milli marşını çalmaya başlayan askeri bando diplomatın Jinping olmadığı anlaşılınca marş yarıda kesildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, G-20 Zirvesi’ne katılmak için Buenos Aires’e iniş yaptı. Fakat Jinping’i taşıyan uçaktan ilk inen Çinli bir diplomat olunca kısa süreli bir karmaşa yaşandı. Çinli diplomatı Jinping sanan Arjantin askeri bandosu bir anda Çin milli marşını çalmaya başladı. Fakat kısa bir süre sonra marş durdu, ortalığı bir anda sessizlik bürüdü.

Askerlerin kafası karıştı

Kafası karışan askerler, bir diplomat için milli marş çaldıklarını anladı. Dakikalar sonra devlet başkanı için müzik yeniden başladı. Bu arada Çin liderini karşılamak için kortejde olması gereken Jujuy Eyaleti Valisi Gerado Morales de yerini alabildi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 21:49
  1. G-20 Zirvesi
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