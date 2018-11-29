G-20 Zirvesi öncesi büyük şok! 22 bin polis...

Arjantin’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başkent Buenos Aires’te dünya liderlerinin katılımı ile gerçekleşecek G20 Zirvesi karşıtı protestolar düzenlemeye hazırlandığı öğrenildi.

Yarın Arjantin’de başlayacak olan G20 zirvesi için dünya liderleri başkent Buenos Aires’e gelmeye devam ederken ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) ise yarın zirve karşıtı protestolar düzenlemek için hazırlık yaptığı öğrenildi. Beklenen en büyük protestonun ‘Mayıs Anneleri Hak Örgütü’ tarafından düzenlendiği kaydedildi. Kurumun Genel Başkanı Nora Cortinas planlanan protestolar için, “Yürüyüşe katılacak herkesten herhangi bir provokasyona cevap vermemelerini istiyorum. Sadece protesto etme hakkımızı kullanacağız” şeklinde çağrıda bulundu.

En büyük tepki IMF’ye gösterilecek

Arjantin’den ve diğer ülkelerden gelecek eylemcilerin, yarın düzenleyecekleri gösterilerde, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında yapılan anlaşma başta olmak üzere ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman karşıtı protestolar düzenleyeceği belirtildi.

G20 Sözcüsü Keene: “Protesto haklarını anlıyoruz”

Buenos Aires'teki yürüyüşün, Constitucin semtindeki 9 Haziran Caddesi'nin başlangıcından Arjantin Kongresi'ne kadar devam edeceği aktarıldı. Protestonun yapılacağı saatlerde ise, kongre binası ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapalı olacağı kaydedildi. Öte yandan bu tedbirlere rağmen protestocuların olay çıkarmasının beklendiği belirtildi. G20 Zirvesi Sözcüsü Beverly Keene ise, “Biz, halkın, STK’ların talepleriyle ilgili olan sembolik bir rota üzerinde yürüyüş gerçekleştirmek istemelerini anlıyoruz” dedi.

22 bin polis görev yapacak

Devlet Başkanı Mauriccio Macri’nin talebiyle Arjantin Emniyet Güçleri, Buenos Aires’te 22 bin polis memurunu görevlendirdi. Kamu hizmetleri ciddi bir şekilde azaltıldı. Şehirde pek çok yol araçlara ve yayalara kapatıldı.

Güvenlik güçlerinin en temel beklentisi ise, 2017’de Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen zirvede sokaklarda meydana gelen şiddetli protestoların benzerlerinin Arjantin’de yaşanmaması.