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Ekonomi Fuzuloto kampanyalarını Kadir Çöpdemir ile duyuracak
Ekonomi

Fuzuloto kampanyalarını Kadir Çöpdemir ile duyuracak

Oyuncu ve radyocu Kadir Çöpdemir bir kez daha FuzulOto’nun reklam yüzü oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 17:38:00 -
Fuzuloto kampanyalarını Kadir Çöpdemir ile duyuracak

İlk olarak geçen yıl şubat ayında FuzulOto’nun reklam filmlerinde yer alan Çöpdemir, Mart 2022’ye kadar şirketin kampanyalarını duyurmayı sürdürecek. FuzulOto Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, vatandaşların tasarruf finansman sistemiyle sadece konut sahibi olması için değil, aynı zamanda otomobil sahibi olmaları için de 29 senedir faaliyet yürüttüklerini belirterek, “Bu kapsamda şirketimizi ve kampanyalarımızı anlatacak isim olarak geçen sene olduğu gibi bu sene de sevgili Kadir Çöpdemir ile bir yıllık sözleşme imzaladık” ifadelerini kullandı. Sisteme devlet kontrolü gelmesi ile birlikte kampanyalara da hız verdiklerini vurgulayan Akbal, “Artık insanlar tasarruf finansman sistemiyle otomobil ve ev alırken, bu alandaki şirketlerin devlet kontrolü altına girdiklerini biliyorlar. Bu durum, hem sisteme hem de şirketimize olan ilgiyi daha da artırdı. Biz de bu kapsamda kampanya faaliyetlerimizi genişletip daha da hızlandırdık. Reklam filmlerimizle de bu kampanyalarımızı geçen sene olduğu gibi bu sene de Kadir Çöpdemir ile anlatmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu. Akbal, hem sıfır kilometre, hem de ikinci el araç sahibi olmak isteyen on binlerce kişiyi tasarruf finansman sistemiyle araç sahibi yaptıklarını kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu: “Günümüzde ev sahibi olmak kadar araç sahibi olmak da çok önemli. Çünkü artık otomobil lüks olmaktan çıktı ve önemli ihtiyaçlar arasına girdi. Kredi faiz oranlarının artmasıyla birlikte tüketiciler farklı arayışlara girmeye başladı. 1992’den bu yana FuzulOto ile faiz, peşinat, kredi derdi olmadan, Türkiye’de farklı bir yoldan da otomobil alınabileceğini ortaya koymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. FuzulOto olarak, otomobil sahibi olmak isteyen ve banka faizine bulaşmak istemeyen on binlerce kişiyi araç sahibi yaptık.”

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