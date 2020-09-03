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Ekonomi FuzulEv, Diyarbakır’da ikinci şubesini açtı
Ekonomi

FuzulEv, Diyarbakır’da ikinci şubesini açtı

FuzulEv, Diyarbakır’da ikinci şubesini hizmete açtı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen şubeleşme çalışmalarına hız kesmeden devam eden şirket, yıl sonuna kadar 89 olan şube sayısını 100’e çıkarmayı planlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:31:00 -
FuzulEv, Diyarbakır’da ikinci şubesini açtı

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, faaliyet gösterdikleri coğrafyada sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında rol oynayarak istihdam, büyüme ve katma değer oluşturmaya yönelik çalışmalara imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Sektörün dinamiklerini belirleyen bir kurum olarak, kurulduğumuz günden bu yana insan odaklı bakış açımızı koruyoruz. Bu doğrultuda vatandaşımıza ve ülkemize en iyi hizmeti sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün olduğu gibi yarınlarımızda da çalışanlarımızdan ve müşterilerimizden aldığımız güçle büyüme hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir bir gelecek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

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