Fuzulev, cirosunu iki kat artırdı

Türkiye’de ilk 4 ayda, geçen yılın aynı döneme kıyasla banka kredili konut satışı yüzde 55 daralırken, faizsiz seçeneklerle yapılan konut satışı yüzde 23 arttı. Faizsiz seçenekle ev ve otomobil sahibi yapan FuzulEv ise ilk 5 aylık performansını açıkladı. Buna göre ilk 5 ayda binlerce yeni kişiyi sisteme dahil ederek ev ve otomobil sahibi yapan FuzulEv, ciroda da yüzde 87 büyüdü. Mayıs ayında ise nisana kıyasla yüzde 49 ciro artışı sağlayan FuzulEv, yılı en az iki kat büyüme ile kapatmayı hedefliyor. FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, faizsiz, tasarrufa dayalı finansman sistemi ile ev ve otomobil sahibi yapan şirketlere BDDK yönetmeliği ile devlet kontrolünün gelmesinin satışlara ivme kazandırdığını belirtti. Akbal, “Her geçen gün tasarruf finansman modeline ilgi artıyor. Yapılan regülasyon sonrası devlet kontrolüne girmemiz de vatandaş için önemli bir güvence oldu. Pandemi koşullarına rağmen FuzulEv olarak yılın ilk 5 ayında ciromuzu, geçen senenin aynı dönemine göre 2 kata yakın artırdık. Bu oranlarla birlikte satışlarımız da katlanarak artacak.” ifadelerini kullandı.