Fuzul GYO'dan yeni konut projesi!

Fuzul GYO, İstanbul Avcılar'da yeni bir konut projesi için sözleşme imzaladı.

Kat karşılığı olarak hayata geçirilecek olan proje, toplam 47 bin metrekarelik arsa alanı üzerinde 156 bin metrekarelik inşaat alanında konut ve ticari ünitelerden oluşacak. Yeşil alanların da olacağı projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak dizayn edilmiş konutlar bulunacak.

Fuzul GYO Avcılar projesinde yer alacak dükkanlar ise oluşacak yaşama büyüklük, kolaylık, sosyallik ve enerji katacak. Projenin inşaatı ise ruhsat tarihinden itibaren 36 ay sonra tamamlanacak.

"Doğru stratejilerle sürdürülebilir değer üretmeye odaklanmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, Fuzul GYO olarak, yatırımcılarına yüksek katma değerli bir proje sunacak olmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Avcılar'ın İstanbul'un en yoğun yerleşim bölgelerinden biri olduğunu aktaran Akbal, şunları kaydetti:

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"Yatırımcılarımız kısa sürede yüksek prim elde ederken, aynı zamanda güvenli ve konforlu bir alanda yaşamlarını sürdürüyor olacak. Değişen ve dönüşen şehir hayatının ihtiyaçlarına uyumlu projeler geliştirmeye azami özen gösteriyoruz. Bu anlamda üzerinde titizlikle çalıştığımız aile merkezli projemizde, sosyal donatı alanlarımızla da yeni bir yaşamın kapılarını aralayacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde ise yine yatırım ivmemizi korurken doğru stratejilerle sürdürülebilir değer üretmeye odaklanmaya devam edeceğiz."