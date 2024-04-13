Füze denemesi ile ilgili Hindistan'dan yapılan paylaşım: Ordu daha da güçlendirecek... Açıklaması geldi

Janes tarafından yapılan habere göre Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) ve Stratejik Kuvvetler Komutanlığı (SFC), Agni-Prime orta menzilli balistik füzesini 3 Nisan’da Hindistan’ın Odisha kentinin kuzeydoğu kıyısındaki Dr. APJ Abdul Kalam Adası’ndan test etti. Savunma Bakanlığı, 4 Nisan’da gerçekleştirdiği basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Test, tüm deneme hedeflerini karşıladı. Füze, terminal noktasına yerleştirilen iki gemi de dahil olmak üzere farklı konumlara konuşlandırılan bir dizi menzil sensörü tarafından elde edilen verilerden doğrulandığı gibi güvenilir performansını doğruladı.”

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ise basın açıklamasında “füzenin başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve harekete geçirilmesinin Hindistan Silahlı Kuvvetleri için mükemmel bir kuvvet çarpanı olacağını” ifade etti.

ORDU DAHA DA GÜÇLENECEK!

Agni-Prime, Agni serisi balistik füzelerin en küçüğü ve en hafifi olan katı yakıtlı bir füzedir. The Times Of India tarafından paylaşılan habere göre Agni-Prime, birkaç testten sonra kullanıma sunulduğunda ülkenin stratejik caydırıcılık yeteneklerini daha da güçlendirecek.

Agni-Prime

Agni-Prime, yeni tahrik sistemleri ve kompozit roket motoru muhafazalarının yanı sıra gelişmiş navigasyon ve yönlendirme sistemlerini de bünyesinde barındırıyor. Lançerden fırlatılan füze, Hindistan Silahlı Kuvvetleri’ne füzeyi uzun süre depolamak, gerektiğinde demiryolu veya karayoluyla hızlı bir şekilde taşımak ve istedikleri yerden ateşlemek için gerekli operasyonel esnekliği sağlamaktadır.

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Agni-Prime, Prithvi-2 (350 km), Agni-2 (2.000 km), Agni-3 (3.000 km) füzelerinin de bulunduğu Hindistan Silahlı Kuvvetleri cephaneliğindeki Agni-I (700 km) füzelerinin yerini kademeli olarak alacak. DRDO, düşmanın balistik füze savunma sistemlerini imha etmek ve düşmanın ilk saldırısına etkili misilleme yapılmasını sağlamak amacıyla Agni füzeleri için farklı sistemler ve “manevra yapabilen harp başlıkları” üzerinde birkaç yıldır çalışıyor.