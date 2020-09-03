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Spor Futsal Milli Takımı'nın Elit Tur'daki muhtemel rakipleri belli oldu
Spor

Futsal Milli Takımı'nın Elit Tur'daki muhtemel rakipleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-03 12:01:38 -
Futsal Milli Takımı'nın Elit Tur'daki muhtemel rakipleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Hollanda'nın 9 Ocak-6 Şubat tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası'nın Elit Tur kuraları çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, futsal milli takımının 6-10 Kasım tarihlerinde Yunanistan ile oynayacağı play-off turunu geçmesi durumunda mücadele edeceği Elit Tur grubu da belirlendi.

Milliler, play-off turunu geçerse Elit Tur 3. grupta Azerbaycan, Slovakya ve Moldova ile mücadele edecek. Elit Tur maçları çift devre lig usülü oynanacak.

Toplam 32 takımın mücadele edeceği Elit Tur maçlarında takımlar 4'erli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını birinci bitiren 8 takım ve en iyi 6 ikinci, 2022 UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası finallerine katılacak.

Ev sahibi Hollanda ile beraber finallere katılacak son takım, gruplarını ikinci bitiren son iki takım arasında çift maç eleme usulüne göre oynanacak play-off maçlarıyla belirlenecek.

Milliler, Yunanistan ile 6 Kasım tarihinde Kocaeli'de, 10 Kasım 2020'de ise Atina'da Elit Tur'a yükselmek için çift maç eleme usulüne göre play-off karşılaşmaları oynayacak.

Elit Tur kura çekiminin ardından oluşan gruplar şöyle:

Grup 1: San Marino/Danimarka Eşlemesi Galibi, Hırvatistan, Arnavutluk, Ukrayna

Grup 2: Bulgaristan/Ermenistan Eşleşmesi Galibi, Fransa, Gürcistan, Rusya

Grup 3: Türkiye/Yunanistan Eşleşmesi Galibi, Azerbaycan, Slovakya, Moldova

Grup 4: İngiltere/Kuzey Makedonya Eşleşmesi Galibi, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek

Grup 5: İsrail/Güney Kıbrıs Rum yönetimi Eşleşmesi Galibi, Kazakistan, Macaristan, Belarus

Grup 6: İsviçre/Almanya Eşleşmesi Galibi, İspanya, Letonya, Slovenya

Grup 7: Karadağ/Litvanya Eşleşmesi Galibi, İtalya, Belçika, Finlandiya

Grup 8: Polonya, Portekiz, Norveç, Çek Cumhuriyeti.







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