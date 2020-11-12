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Spor Futsal: 2022 Avrupa Şampiyonası play-off turu
Spor

Futsal: 2022 Avrupa Şampiyonası play-off turu

Yunanistan: 1 - Türkiye: 1 - Ay-yıldızlı ekip, elit tura yükselemedi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:16:54 -
Futsal: 2022 Avrupa Şampiyonası play-off turu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futsal Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası play-off turunda 3-3'ün rövanşında deplasmanda Yunanistan ile 1-1 berabere kaldı ve elit tura yükselemedi.

Başkent Atina'daki Dias Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşma, 1-1 sona erdi. Maçta milli takımın golünü Cem Keskin atarken, Yunanistan'ın golünü Marios Ntatis kaydetti.

Play-off turu ilk maçında rakibiyle 3-3 berabere kalan milli takım, bu sonuçların ardından elit tura yükselemedi.

Toplam 32 takımın mücadele edeceği elit turda takımlar, dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını birinci bitiren 8 takım ve en iyi 6 ikinci, 2022'de Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası finallerine katılacak.

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