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Spor Futbolun patronundan flaş Josef açıklaması!
Spor

Futbolun patronundan flaş Josef açıklaması!

Türk futbolunun patronu Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş'ın orta sahası Josef de Souza'nın gördüğü olay kırmızı karta ilişkin açıklamada bulundu. Büyükekşi, "Başvuru yapılırsa karar PFDK'da" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 10:08:00 -
Futbolun patronundan flaş Josef açıklaması!

Türk futbolunun patronu Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş'ın orta sahası Josef de Souza'nın gördüğü olay kırmızı karta ilişkin açıklamada bulundu. Büyükekşi, "Başvuru yapılırsa karar PFDK'da" dedi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaşlı Josef de Souza'nın kırmızı kartıyla ilgili konuştu.

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçında sahaya giren bir kişinin, siyah-beyazlı futbolculara yönelik saldırıda bulunması büyük yankı uyandırdı.

Sahaya giren kişiye müdahale eden Josef de Souza'nın gördüğü kırmızı kartla ilgili Büyükekşi, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Beşiktaş Kulübü bildiri yayınladı ama bize iptal başvurusunda bulunmadı. Hakem raporu çok önemli ama kararı PFDK verecektir. Kamu vicdanı mutlaka göz önünde bulundurulacaktır çünkü ortada futbolcuya yönelik saldırı var." sözlerini kullandı.

Beşiktaş başvuracak

Beşiktaş Kulübü maç sonrasında ve yaptığı açıklamalarla, kartın iptali için TFF'ye başvuracağını açıkladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart gören Josef'in ceza alıp almayacağı veya çıkan kartın iptal edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.

 

 


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