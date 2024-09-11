Futbolun efsane ismi emekliye ayrıldı! Yeni mesleği duyanları şaşırttı

Futbolun efsane ismi David Beckham, Mayıs 2013'te 20 yıllık bir kariyerden sonra emekli oldu ve 19 büyük kupa kazandı. Emekli olduktan sonra aldığı çiftlik evinde yaşamaya başlayan David Beckham, tüm işlerle bizzat kendi ilgileniyor.

DAVID BECKHAM ÇİFTÇİ OLDU

Evliliği, serveti ve paylaşımlarıyla futbol kariyerinin ardından özle hayatıyla da çok konuşulan David Beckham'ın bu yeni hayat tarzı sosyal medyada çok konuşuldu. Emekli olduktan sonra çiftlikte yaşamaya başlayan David Beckham, paylaştığı fotoğraflarla beğeni yağmuruna tutuldu.

Çiftlik hayatıyla ilgili kareleri sosyal medya hesabından paylaşan David Beckham, evi kendi zevkine göre restore ettirdi. Beckham'ın futbol sahası ve Türk hamamı da yaptırdığı öğrenildi. Evi tepeden görenler ise futbol sahasının büyüklüğüne dikkat çekti.