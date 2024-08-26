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Spor Futbolu bıraktı! Oğuzhan Özyakup'tan sürpriz karar
Spor

Futbolu bıraktı! Oğuzhan Özyakup'tan sürpriz karar

Yeniakit Publisher
2024-08-26 18:35:00 -
Futbolu bıraktı! Oğuzhan Özyakup'tan sürpriz karar

Beşiktaş'ın ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu 31 yaşındaki Oğuzhan Özyakup, futbolu bıraktığını açıkladı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu 31 yaşındaki Oğuzhan Özyakup, futbolu bıraktığını duyurdu.

Oğuzhan Özyakup yaptığı açıklamada, "Kendimi bildim bileli futbolu çok mutlu ve keyif alarak oynadım. Futbol hiçbir zaman sadece futbol olmadı benim için. Hayatım oldu, her zaman da hayatımın bir parçası olacak. Çok şanslıyım ki; hep hedefi ve hayalleri olan takımlarda oynama şansı yakaladım. Şampiyonluklar ve kupalar kadar özel ve hiçbir zaman unutmayacağım maçlar oynadım. Geriye bakıp düşündüğümde çoğu futbolcuya nasip olmayacak anlara ve anılara sahibim. Ancak son 2 sezonda zor ve heyecanlı maçlar oynasam da artık oynadığım futbol tarzından mutlu olmadığımı ve istediğim noktanın uzağında olduğumu fark ettim.

Son birkaç aydır da bu kararı almak için çok düşündüm. Futbol oynamak benim için "para kazandığım bir iş" olmadı hiçbir zaman. Bu yüzden futbolu keyif aldığım sürece oynayacağımı ve kendi futbol felsefemle oynayamadığım an veda edeceğimi biliyordum.

Bu yaz Süper Lig'den teklif yapan tüm takımlara ilgileri için çok teşekkür ederim. Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman da öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Birkaç aydır futbol kariyerim açısından bu kararı almak için çok düşündüm ve benim için kolay olmadı. Ancak futbola verdiğim sonsuz sevgi ve değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Kariyerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

KARİYER PERFORMANSI
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Arsenal ve AZ Alkmaar altyapısında oynadıktan sonra Beşiktaş'a transfer olan Özyakup, 8 yıl siyah beyazlı takımda forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu, son olarak Fortuna Sittard'da forma giymişti.

Kariyeri boyunca 404 maç açıkan Oğuzhan, 46 gol ve 75 asistlik performans sergiledi.

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