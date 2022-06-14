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Spor Futbolda yeni dönem
Spor

Futbolda yeni dönem

IFAB, 5 oyuncu değişikliği kuralını kalıcı hale getirdi. Aynı zamanda yedek oyuncu limiti 12'den 15'e çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 09:18:00 -
Futbolda yeni dönem

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle takımlara verilen bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkının, futbol camiasından gelen güçlü destekle 2022-23 sezonunun oyun kurallarına kalıcı olarak eklenmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Toplantıda ayrıca, ülke federasyonlarının takdirine bağlı olarak yedek oyuncu sayısını 12'den 15'e çıkarılmasına karar verildi.

AA'nın haberine göre; FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun başkanlık ettiği toplantıda genel kurul, FIFA tarafından 100'den fazla maçta denenen video yardımcı hakem (VAR) teknolojisinin daha fazla müsabakada kullanılmasını sağlayabilecek yenilikler ve video maç görevlilerinin ofsaytı daha hızlı ve doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı olacak sistemlerle yapılan başarılı testler hakkında bilgilendirildi.

 

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