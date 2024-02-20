Futbolda tartışmaları dizginleyecek gelişme! VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce açıkladığı üzere ilk kez Trendyol Süper Lig'de haftalık VAR kayıtlarını paylaşıma açtı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren VAR kayıtlarının açıklanacağını belirtmişti.
Uygulama bugün itibariyle başladı. TFF YouTube kanalından Süper Lig maçları arasından sahada inceleme yapılanlar yayınlandı.
VAR kayıtları bugünden itibaren artık Süper Lig maçları oynandıktan bir gün sonra yayınlanacak. Kayıtlar sadece sesli olarak değil, görüntü karşılıklarıyla birlikte taraftarlara sunulacak.
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