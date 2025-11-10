  • İSTANBUL
Gündem Futbolda şike operasyonu! Müsabaka sonucunu etkileme suç mu? “Şike Suçu Nasıl Oluşur? Avukat Özer Alişan Ekren: Menfaat ve Kast Şart!”
Futbolda şike operasyonu! Müsabaka sonucunu etkileme suç mu? “Şike Suçu Nasıl Oluşur? Avukat Özer Alişan Ekren: Menfaat ve Kast Şart!”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gündeme bomba gibi düşen açıklaması, futbol dünyasını sarstı. “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu, 152’sinin aktif bahis oynadığı” yönündeki iddialar, spor kamuoyunda infial oluştururken, açıklamada geçen “müsabaka sonucunu etkileme” ifadesi tartışmalara neden oldu.

Ancak uzmanlara göre bu ifade, kanunen tanımlanmış bir suç ismi değil. Avukat Özer Alişan Ekren, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’u hatırlatarak, “Bu tabir aslında ‘şike’ ve ‘teşvik primi’ suçlarının amacını anlatır, bağımsız bir suç değildir.” dedi.

MENFAAT VARSA SUÇ TAMAM!

Ekren, kanunun açık hükmüne dikkat çekti:

“Bir maçın sonucunu değiştirmek amacıyla menfaat sağlama veya bu yönde anlaşma yapmak, 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesine göre şike suçunu oluşturur.”

Teşvik priminde ise durum biraz farklı:

“Amaç, rakip takımın yenilmesi değil, bir takımın galibiyetini sağlamak için menfaat sunmaktır. Fakat her iki fiilin ortak noktası, müsabaka sonucuna etki etme kastıdır.”

 “TAPE”LER VE DELİL SORUNU

Şike soruşturmalarının en kritik başlıklarından biri, telefon dinleme kayıtlarının delil sayılıp sayılamayacağı.

Ekren’e göre, 6222 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesi bu konuda özel bir düzenleme getiriyor:

“Normalde şike suçu CMK’daki katalog suçlar arasında değildir. Ancak 6222’deki açık atıf sayesinde dinleme ve teknik takip kararı alınabiliyor. Yani yasa, bu suçlarda istisnai yetki tanımış durumda.”

 

HÜKMÜN AÇIKLANMASI ERTELENEMEZ!

Yasa, futbolda temizliği korumak için cezai hükümleri sert tutuyor.

“Şike veya teşvik primi suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez. Cezalar ertelenemez, para cezasına çevrilemez.”

Mahkûmiyet halinde kişi sadece hapse girmiyor; aynı zamanda spor tesislerine girmekten men ediliyor ve kulüp-federasyon yönetimlerinde görev alamıyor.

 

HATIR ŞİKESİ SUÇ DEĞİL AMA ETİK DIŞI!

Ekren, “hatır şikesi” denilen duruma da açıklık getirdi:

“Menfaat unsuru yoksa, suç oluşmaz. Dostluk, sempati veya duygusal nedenlerle sahada gevşek davranmak ceza hukukunun değil, disiplin hukukunun konusudur.”

FUTBOLDA GÜVEN SORGULANIYOR

Sonuç olarak, Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma, Türk futbolunda adil rekabetin, dürüstlüğün ve seyir güvenliğinin yeniden tesis edilmesi açısından kritik önemde.

Avukat Ekren uyarıyor:

“Futbolun temiz kalabilmesi için sadece sahadaki mücadele değil, perde arkasındaki menfaat ağlarının da yargı önünde sorgulanması şarttır.”

