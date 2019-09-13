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"Futbolda şike kumpası" davası

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 11'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

13 Eylül 2019 Cuma 11:14
"Futbolda şike kumpası" davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan 11'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.   

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 7 tutuklu sanık ve avukatları ile bazı müşteki vekilleri katıldı.  Bazı sanıklar da duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.

 Duruşmada, tutuklu sanıklardan eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç savunma yapıyor.

- İddianameden     

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.     

Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.     

İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezaları talep ediliyor.  

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:14
  1. Fetullahçı Terör Örgütü'
  2. Futbolda şike
  3. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi

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