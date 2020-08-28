Futbolda milli mesai başlıyor

İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına 30 Ağustos Pazar günü başlayacak.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00'da toplanacak milliler, çalışmalarını da burada sürdürecek.

Organizasyonun ilk maçında Macaristan'ı Sivas'ta konuk edecek milliler, 2 Eylül Çarşamba günü Sivas'a gidecek. Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün saat 17.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, Macaristan maçı öncesindeki son çalışmasını saat 18.00'de bu statta gerçekleştirecek.

Türkiye-Macaristan karşılaşması 3 Eylül Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım, Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 5 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Sivas'tan Belgrad'a geçecek. Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte aynı gün saat TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, Sırbistan maçının son provasını ise TSİ 21.00'de bu statta gerçekleştirecek.

Sırbistan ile Türkiye arasında karşılaşma, 6 Eylül Pazar günü TSİ 21.45'de oynanacak.

Milli takım kafilesi, Sırbistan maçının hemen ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla Belgrad'dan İstanbul'a dönecek.