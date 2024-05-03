Futbolda haftanın programı belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 35, Trendyol 1. Lig'de 33 ve TFF 2. Lig'de son hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:
SÜPER LİG
Bugün:
20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
ÖNE ÇIKAN VİDEO
4 Mayıs Cumartesi:
16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
5 Mayıs Pazar:
16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)
19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
6 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
TRENDYOL 1. LİG
Yarın:
19.00 Eyüpspor-Göztepe (Eyüp)
5 Mayıs Pazar:
16.00 Altay-Adanaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Ahlatçı Çorum FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Çorum Şehir)
16.00 Manisa FK-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Bodrum FK-Kocaelispor (Bodrum İlçe)
16.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Ümraniyespor-Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Gençlerbirliği-Bitexen Giresunspor (Eryaman)
TFF 2. LİG
Beyaz Grup:
Yarın:
15.00 Kırklarelispor-Zonguldak Kömürspor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Kırşehir-1461 Trabzon (Kırşehir AHİ)
15.00 Serik Belediyespor-Esenler Erokspor (Serik İsmail Oğan-Seyircisiz)
15.00 Adıyaman FK-Hes İlaç Afyonspor (Kahta İlçe)
15.00 Bucaspor 1928-Diyarbekispor (Yeni Buca-Seyircisiz)
15.00 Bursaspor-AcnTURK Sigorta Vanspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
15.00 Ankara Demirspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Karacabey Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Altınordu-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
- Kırmızı Grup
Yarın:
15.00 Anagold 24Erzincanspor-Fethiyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
15.00 Etimesgut Belediyespor-İnegölspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Bolluca-Seyircisiz)
15.00 Isparta 32 Spor-Alagöz Holding Iğdır FK (Isparta Atatürk)
15.00 Karaman FK-Somaspor (Yeni Karaman)
15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen FK (Diyarbakır)
15.00 Belediye Derincespor-Denizlispor (Belediye Derincespor)
15.00 Uşakspor-Sarıyer (Uşak 1 Eylül)
15.00 İskenderunspor-Düzce Cam Düzcespor (Kırıkhan İlçe)