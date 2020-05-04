  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Futbolda gözler bu toplantıda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın bir toplantı gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:19:34 -
Futbolda gözler bu toplantıda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın bir toplantı gerçekleştirilecek. Söz konusu görüşmede liglerin geleceği ele alınacak.


Futbolda gözler yarın yapılacak görüşmeye çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın futbol liglerinin geleceğini belirleyecek bir görüşme yapacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleşmesi planlanan toplantıda liglerin devam edip etmeyeceğine yönelik yol haritası çizilecek.


Toplantıda ayrıca Bilim Kurulu Üyeleri de yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı