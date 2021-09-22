Futbolda 'deli' tartışması

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

3-0 geriye düştüğü maçta beklenmeyen bir geri dönüş yapan Adana Demirspor 3 gol atarak sahadan beraberlikle ayrıldı.

78. dakikada attığı golle skoru 3-2’ye getiren Mario Balotelli, golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine doğru gelip Sergen Yalçın'a hareket yaptı. Bu hareketi sonrasında sarı kartla cezalandırılan Balotelli'nin hareketi tribünden büyük tepki gördü.

"Keşke yaşanmasaydı"

Karşılaşmanın ardından gerçekleşen olaya değinen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tabi burada Balotelli ve Sergen olayı yaşandı keşke yaşanmasaydı. Ama Sergen'in daha önce yaptığı açıklama da doğru değildi, Balotelli'nin bu akşam yaptığı da doğru değildi.

"Deliye deli denmez"

Ben soyunma odasında bunu ona söyledim. Tabi birileri muhakkak doldurmuş işte bu hoca senin için böyle dedikleri için reaksiyon gösterdi. Bir deliye deli denmez yani, denmemesi lazım. Keşke yaşanmasaydı çünkü Beşiktaş ve Adana kardeş takım. Bunlar yaşanmasaydı daha doğru olurdu ama yaşandı yapacak bir şey yok. Her iki taraf da bu konuda daha duyarlı olursa iyi olur diye düşünüyorum" dedi.