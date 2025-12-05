Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda yönetici ve futbolcu hakkında gözaltı kararı
Futbolda bahis soruşturması genişliyor. Çok sayıda profesyonel futbolcu ve bazı kulüp yöneticileri hakkında gözaltı kararı çıktı.
Son Dakika Haberleri.. Bahis soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ve bazı kulüp yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) haftalar önce gündeme getirdiği bahis skandalında yeni bir gelişme yaşandı.
Günün ilk saatlerinde bahis soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldığı, çok sayıda yönetici ve futbolcu hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
A Spor'un haberinde, "operasyonun devam edeceği" detayına da yer verildi.
Ayrıca, operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü aktarıldı.
ayrıntılar geliyor...