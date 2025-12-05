  • İSTANBUL
Toyota 2027’yi şimdiden salladı! Bu ikili pistleri darmaduman edecek! Bildiğiniz otomobilleri unutun!

Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Toyota 2027’yi şimdiden salladı! Bu ikili pistleri darmaduman edecek! Bildiğiniz otomobilleri unutun!

TOYOTA GAZOO Racing, 2027'de piyasaya sürmeyi planladığı GR GT ve GR GT3 modellerini tanıttı. 4.0 litrelik V8 çift turbo motorları ve aerodinamik tasarımlarıyla dikkat çeken bu araçlar, hem günlük kullanım hem de yarış pistleri için yüksek performans sunuyor. GR GT, sürücü odaklı tasarımı ve gelişmiş teknolojisiyle öne çıkarken, GR GT3 FIA GT3 yarışları için geliştirildi.

#1
Foto - Toyota 2027’yi şimdiden salladı! Bu ikili pistleri darmaduman edecek! Bildiğiniz otomobilleri unutun!

Toyota’nın yarış departmanı TOYOTA GAZOO Racing, motor sporları deneyimleriyle geliştirdiği iki yeni model GR GT ve GR GT3’ün örtüsünü dünya prömiyeriyle kaldırdı. Geliştirme aşamasındaki prototip modeller, Toyota markasının “her zaman daha iyi otomobiller” üretme felsefesini geleceğe taşıyor. Toyota, GR GT ve GR GT3’ü 2027 yılında piyasaya sunmayı planlıyor. Üst düzey motor sporları şampiyonasındaki sayısız başarısıyla adından söz ettiren TOYOTA GAZOO Racing’in deneyimiyle şekillenen GR GT ve GR GT3, düşük ağırlık merkezi, yüksek gövde rijitliği ve üst düzey aerodinamik performans ile geliştirildi. İlk kez GR GT ve GR GT3 modellerinde kullanılan tamamen alüminyum gövde ve 4.0 litre V8 çift turbo motor, sürüş kabiliyetlerini daha da ileriye taşıyor. GR GT ve GR GT3, 1960’ların Toyota 2000GT’sinin ve Lexus LFA’nın izinden giden yeni amiral gemileri olarak konumlandırılıyor.

#2
Foto - Toyota 2027’yi şimdiden salladı! Bu ikili pistleri darmaduman edecek! Bildiğiniz otomobilleri unutun!

TOYOTA GAZOO Racing tarafından geliştirilen yeni amiral gemisi modeli GR GT, yol için üretilen bir yarış otomobili olarak tanımlanıyor. Sürücü odaklı bu spor otomobil, yeni geliştirilen 4.0 litrelik V8 çift turbo motor ve elektrik motorunu kombine eden bir hibrit sistemle donatıldı. Toplamda 650 PS’nin üzerinde güç ve 850 Nm’nin üzerinde tork sunacak olan iki kişilik GR GT, önde konumlandırılan motoru ve arkadan itişli sürüşüyle performansı en üst seviyeye taşıyor. Yeni 8 ileri otomatik şanzıman ile eşleştirilen GR GT, daha direkt his ve hızlı vites geçişleri sunuyor.

#3
Foto - Toyota 2027’yi şimdiden salladı! Bu ikili pistleri darmaduman edecek! Bildiğiniz otomobilleri unutun!

Ağır bileşenlerin hassasiyetle yerleşimi sayesinde GR GT’de E önde ve U arkada olmak üzere ideal bir ağırlık dağılımı elde edildi. Bu oran, aracın limitlerdeki tepkilerine ve yol tutuş karakteristiğine önemli ölçüde katkı sağlıyor. GR GT’nin 1.750 kg veya daha hafif olacağı açıklandı.

#4
Foto - Toyota 2027’yi şimdiden salladı! Bu ikili pistleri darmaduman edecek! Bildiğiniz otomobilleri unutun!

Toyota, GR GT’nin dış tasarımını tamamen aerodinamiye öncelik vererek geliştirdi. 320 km/s’nin üzerinde maksimum hızlara çıkabilecek GR GT’nin aerodinamik verimliliği ve soğutma performansı tüm tasarım sürecinin merkezine yerleştirildi.

#5
Foto - Toyota 2027’yi şimdiden salladı! Bu ikili pistleri darmaduman edecek! Bildiğiniz otomobilleri unutun!

Geleneksel otomobil geliştirme yaklaşımında ilk olarak dış tasarım belirlenir ve ardından aerodinamik verimlilik üzerinde çalışılır. Ancak GR GT’nin yolda kullanılabilir yarış otomobili olarak kurgulanması, bu sürecin kökten yeniden düşünülmesini gerektirdi. FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) yarış araçları üzerinde deneyime sahip aerodinami mühendisleri ile tasarım ekibi ilk günden itibaren tek ekip gibi çalıştı.

#6
Foto - Toyota 2027’yi şimdiden salladı! Bu ikili pistleri darmaduman edecek! Bildiğiniz otomobilleri unutun!

Geliştirme sürecinde önce aerodinamik ekibi, aracın ideal hava akışı, yere basma gücü ve soğutma ihtiyaçlarını karşılayan aerodinamik modeli oluşturdu. Dış tasarımcılar bu aşamanın ardından, belirlenen aerodinamik gereksinimleri koruyarak seri üretime uygun tasarım eskizleri hazırladı. GR GT, bu yaklaşım sayesinde hem yüksek hızda stabilite hem de üst düzey soğutma verimliliği sunarken, motor sporları DNA’sını yollara taşıyan agresif ve fonksiyonel bir tasarım kimliğine sahip oldu.

#7
Foto - Toyota 2027’yi şimdiden salladı! Bu ikili pistleri darmaduman edecek! Bildiğiniz otomobilleri unutun!

GR GT’nin kabin tasarımı, profesyonel ve amatör sürücülerin günlük kullanımlarda ve pist sürüşlerinde tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapıldı. Sürüş pozisyonu ve görüş açıları önceliklendirilerek kabindeki diğer unsurlar yerleştirildi. İdeal sürüş pozisyonu sayesinde, her türlü sürüş koşulunda yeterli görüş açısının elde edilmesi sağlandı. Aynı zamanda kabindeki kullanım kolaylığına da dikkat edilerek, sürüşle ilgili düğmeler direksiyonun yakınına yerleştirildi ve sezgisel kullanım için konumları ve şekilleri özenle belirlendi. Pist sürüşü sırasında dahi kolay görsel algılama sağlanması amacıyla göstergelere de büyük önem verildi. Vites yükseltme ve vites seçimi göstergeleri gibi bilgi ekranlarının genişliği, yüksekliği ve konumu titizlikle belirlendi. TOYOTA GAZOO Racing, GR GT’nin yalnızca yüksek performansıyla değil, aynı zamanda sürücü ile kurduğu duyusal bağlantıyla fark yaratacak. Yeni geliştirilen V8 çift turbo motor, ilk çalıştırma anından hızlanma ve yavaşlamaya kadar her durumda yarış otomobillerine özgü karakteristik bir ses üretiyor. Ses geliştirme sürecinde sürücünün araçla etkileşimini güçlendiren doğal bir ton yaratılmak istendi. Bu doğrultuda egzoz borularının yapısı, motorun çalışma durumuyla birebir senkronize ses üretecek şekilde titizlikle tasarlandı. Böylece GR GT, her devirde sürücüye motorun nabzını hissettiren, dinamik ve akıcı bir ses deneyimi sunuyor.

#8
Foto - Toyota 2027’yi şimdiden salladı! Bu ikili pistleri darmaduman edecek! Bildiğiniz otomobilleri unutun!

TOYOTA GAZOO Racing, GR GT’nin yanı sıra heyecan verici bir başka aracı daha tanıttı. FIA GT3 yönetmeliklerine uygun olarak geliştirilen GR GT3, müşteri yarış programının en üst seviyesi olarak öne çıkıyor. GT3 şampiyonalarında yarış kazanmak isteyenlerin tercihi olarak tanıtılan GR GT3, profesyonel pilotların performans beklentilerini karşılarken, aynı zamanda amatör sürücülere de güven veren, kolay kontrol edilebilir bir karakter sunacak. GR GT ile aynı motoru kullanan GR GT3 de, önden motorlu ve arkadan itişli sürüşe sahip. TOYOTA GAZOO Racing, GR GT’de benimsediği sürücü odaklı yaklaşımın GT3 kategorisinde de kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor. Bu doğrultuda yalnızca aracı daha rekabetçi hale getirmekle kalmayan marka, GR GT3 kullanıcıları için özel bir müşteri destek programı da hazırlıyor. Böylece yarış severler, sadece güçlü bir otomobile değil, aynı zamanda motor sporlarını tam anlamıyla yaşayabilecekleri kapsamlı bir destek ekosistemine sahip olacak.

#9
Foto - Toyota 2027’yi şimdiden salladı! Bu ikili pistleri darmaduman edecek! Bildiğiniz otomobilleri unutun!

Toyota, TOYOTA GAZOO Racing’in amiral gemisi modelleri GR GT ve GR GT3’te yeni teknolojiler kullanırken aynı zamanda yeni geliştirme ve üretim yöntemlerini de adapte ediyor. Motor sporlarında elde edilen deneyimlerden yararlanılırken yarış araçlarındaki gibi sürüş simülatörü destekli araç araştırma ve geliştirme yaklaşımı benimsendi. Simülatör kullanımının geliştirme sürecinin erken aşamasında devreye alınması, temel araç karakteristiklerinin en baştan itibaren verimli şekilde iyileştirilmesini sağladı. Her bir bileşenin oluşturulmasında simülatörlerin kullanılmasıyla birlikte, kapsamlı gerçek dünya testleri de Toyota Teknik Merkezi Shimoyama’daki test pistlerinin yanı sıra Fuji Speedway ve Nürburgring dahil dünyanın çeşitli pistlerinde gerçekleştirildi. GR GT testleri ayrıca aracın günlük kullanımda heyecan, kolay kontrol ve güven hissi verebilmesini sağlamak adına halka açık yollarda da yapıldı. Bu modellerin geliştirilmesi, baş test pilotu Toyota Başkanı Akio Toyoda’nın merkezinde yer aldığı ekiple gerçekleştirildi. Bunlar arasında profesyonel sürücüler Hiroaki Ishiura, Tatsuya Kataoka ve Naoya Gamou, amatör sürücü Daisuke Toyoda ve şirket içi test sürücüleri ile mühendisler vardı.

