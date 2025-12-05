Toyota 2027’yi şimdiden salladı! Bu ikili pistleri darmaduman edecek! Bildiğiniz otomobilleri unutun!

GR GT’nin kabin tasarımı, profesyonel ve amatör sürücülerin günlük kullanımlarda ve pist sürüşlerinde tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapıldı. Sürüş pozisyonu ve görüş açıları önceliklendirilerek kabindeki diğer unsurlar yerleştirildi. İdeal sürüş pozisyonu sayesinde, her türlü sürüş koşulunda yeterli görüş açısının elde edilmesi sağlandı. Aynı zamanda kabindeki kullanım kolaylığına da dikkat edilerek, sürüşle ilgili düğmeler direksiyonun yakınına yerleştirildi ve sezgisel kullanım için konumları ve şekilleri özenle belirlendi. Pist sürüşü sırasında dahi kolay görsel algılama sağlanması amacıyla göstergelere de büyük önem verildi. Vites yükseltme ve vites seçimi göstergeleri gibi bilgi ekranlarının genişliği, yüksekliği ve konumu titizlikle belirlendi. TOYOTA GAZOO Racing, GR GT’nin yalnızca yüksek performansıyla değil, aynı zamanda sürücü ile kurduğu duyusal bağlantıyla fark yaratacak. Yeni geliştirilen V8 çift turbo motor, ilk çalıştırma anından hızlanma ve yavaşlamaya kadar her durumda yarış otomobillerine özgü karakteristik bir ses üretiyor. Ses geliştirme sürecinde sürücünün araçla etkileşimini güçlendiren doğal bir ton yaratılmak istendi. Bu doğrultuda egzoz borularının yapısı, motorun çalışma durumuyla birebir senkronize ses üretecek şekilde titizlikle tasarlandı. Böylece GR GT, her devirde sürücüye motorun nabzını hissettiren, dinamik ve akıcı bir ses deneyimi sunuyor.