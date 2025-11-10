Futbolda Bahis depremi! Hakem, Futbolcu ve yönetici Kamu görevlisi sayılır mı?

Türk futbolu, son yılların en büyük skandallarından biriyle çalkalanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol dünyasında “yasa dışı bahis”, “müsabaka sonucunu etkileme”, “şike” ve “teşvik primi” iddialarına ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Basın açıklamasında, “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu, 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığı” yönündeki haberlerin ihbar kabul edildiği ve soruşturmanın bu çerçevede derinleştirildiği bildirildi.

İlk etapta 17 hakem hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi (görevi kötüye kullanma) ile 6222 sayılı Kanun’un 11. maddesi (müsabaka sonucunu etkileme) kapsamında işlem başlatıldı.

Ayrıca Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor Kulübü Başkanı ve Kasımpaşa’nın eski başkanı hakkında da aynı kanun uyarınca değerlendirme yapıldığı açıklandı.

Soruşturma kapsamında çok sayıda adreste arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Başsavcılık, Türkiye Futbol Federasyonu’nun disiplin süreçlerinin idari nitelikte olduğunu, adli soruşturmanın ise bundan bağımsız biçimde sürdürüldüğünü duyurdu.

HUKUKÇULARA GÖRE KRİTİK SORU: “KAMU GÖREVLİSİ MİLER?”

Gelişmelerin ardından hukukçular, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince şu soruya odaklandı:

“Hakem, futbolcu ve kulüp yöneticisi kamu görevlisi sayılır mı?”

Bu soruya açıklık getiren Avukat Özer Alişan Ekren, meselenin yalnızca futbol disipliniyle sınırlı olmadığını belirterek konuyu detaylı şekilde değerlendirdi:

“TCK’nın 6. maddesi, kamu görevlisini ‘kamu kurumlarında kamu hizmetinin yürütülmesine katılan kişi’ olarak tanımlar. Futbol alanında bu koşul kendiliğinden oluşmaz. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), özerk bir yapıdır. Devlet teşkilatına bağlı bir kamu kurumu değildir. Bu nedenle, hakem, futbolcu ve yöneticilerin kamu görevlisi sayılması hukuken mümkün değildir.”

6222 SAYILI KANUN NE DİYOR?

Ekren, futboldaki şike ve teşvik suçlarının doğrudan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da tanımlandığını vurguladı:

“6222 sayılı Kanun’un 11. maddesi, müsabakanın sonucunu değiştirmek ya da etkilemek amacıyla menfaat sağlama eylemini suç olarak tanımlar. Bu madde, TCK 257’ye göre özel hüküm niteliğindedir ve öncelikle uygulanır. Yani futbol alanındaki disiplin ihlalleri, kamu görevlisi suçu değil, 6222 kapsamındaki özel düzenleme ile değerlendirilmelidir.”

“HAKEM SUÇ İŞLERSE DEĞİL, SALDIRIYA UĞRAYINCA KORUNUR”

Hukukçu Ekren ayrıca, mevzuatta yer alan önemli bir ayrıntıya da dikkat çekti:

“6222 sayılı Kanun’un 20. maddesi, hakemlere karşı işlenen suçlarda kamu görevlisine yapılmış gibi işlem yapılmasını öngörür. Ancak bu, hakemin suç işlediği durumda değil, görevini yaparken saldırıya uğraması halinde geçerlidir.”

FUTBOLDA CEZA VE DİSİPLİN AYRIMI

Ekren, futbol alanındaki eylemlerin her zaman ceza hukuku kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Hakemin hatalı kararı, yöneticinin taraflı açıklaması ya da sporcunun etik dışı davranışı, ceza konusu değil, TFF Disiplin Kurulu’nun ilgi alanına girer” dedi.

SONUÇ: FUTBOLDA “KAMU” DEĞİL, “ÖZERK DÜZEN” GEÇERLİ

Sonuç olarak, Av. Özer Alişan Ekren’in değerlendirmesine göre, futbol sahasında yaşanan skandalların çözümü, klasik kamu hukuku tanımlarından değil, TFF’nin özerk yapısına ve 6222 sayılı Kanun’un özel hükümlerine dayanıyor.

Türkiye, futbolun içini kemiren bu karanlık bahis ağını tartışırken hukuk dünyasında yankılanan soru ise hâlâ ortada:

“Bu oyunun içinde kim kamu, kim özel?”