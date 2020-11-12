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Spor Futbolda ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Spor

Futbolda ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi. Peki, futbolda ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte, ara transfer dönemi ile ilgili detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:37:00 -
Futbolda ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi. Peki, futbolda ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte, ara transfer dönemi ile ilgili detaylar…

Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan duyuruda, 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlendiği konusunda açıklamalar yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde biteceği kararı alındı.

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