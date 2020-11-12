  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbolda ara transfer dönemi 5 Ocak'ta başlayacak
Spor

Futbolda ara transfer dönemi 5 Ocak'ta başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:47:40 -
Futbolda ara transfer dönemi 5 Ocak'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD bankasından dikkat çeken Türk lirası hamlesi
Ekonomi

ABD bankasından dikkat çeken Türk lirası hamlesi

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türk Lirası'nda uzun süredir devam ettirdikleri UW-ağırlığını azalt pozisyonlarında kar realizasyonuna gitt..
Sadık Albayrak'ın Akit'e yaptığı açıklama gündem oldu
Gündem

Sadık Albayrak'ın Akit'e yaptığı açıklama gündem oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan af talebinin ardından görevden ayrılan Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'ın iftira ve karalama kampany..
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a net çağrı: Tercih sizin!
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a net çağrı: Tercih sizin!

Şimdiye dek ateşkesi her zaman Ermenistan'ın bozduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan ateşkesi bozarsa bedelini y..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay