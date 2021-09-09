  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hatay'da korkutan deprem!
Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Fazla mesai ücreti...
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de
Spor Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi sona erdi
Spor

Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi sona erdi

Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 08:26:00 -
Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi sona erdi

Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre 17 Haziran 2021'de başlayan yaz transfer dönemi, gece yarısı itibarıyla sona erdi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay