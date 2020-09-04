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Spor Futbolcunun ölümüne sebep olan oda başkanı hakkında karar
Spor

Futbolcunun ölümüne sebep olan oda başkanı hakkında karar

İzmir-Urla'da yaşanan ve TFF 3. Lig ekibi Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar'ın ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında aracı kullanan İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:43:00 -
Futbolcunun ölümüne sebep olan oda başkanı hakkında karar

İzmir'in Urla ilçesinde yaşanan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekibi Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar'ın ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında, aracı kullanan İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan hakkında karar verildi.

Aydınhan'ın sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.

Yaşanan kazanın ardından gözaltına alınan ve adli kontrol kararı verilen, futbolcunun ölümü sonrası ise yeniden yakalanarak adli kontrol şartları ağırlaştırılan Oda Başkanı için, bilirkişi raporu tamamlandı.

Raporun tamamlanmasının ardından ise tekrardan yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi.

Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen Oda Başkanı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Aydınhan'ın kullandığı otomobilin 14 Ağustos tarihinde Çeşme-İzmir kara yolu Uğur Mumcu kavşağında çarptığı elektrikli motosiklette bulunan Somaspor futbolcusu Melih Vardar ile kardeşi yaralanmış, 27 yaşındaki Vardar, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Kazadan sorna gözaltına alınarak sevk edildiği hakimlik tarafından hakkında adli kontrol kararı verilen Oda Başkanı, futbolcunun ölümünün ardından yeniden gözaltına alınmış, nöbetçi sulh ceza hakimliğnce adli kontrol şartları ağırlaştırılmıştı.

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