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Spor Futbolcular sahada taraftarlar dışarıda! Derbi sonrası Gaziantep'te istenmeyen görüntüler
Spor

Futbolcular sahada taraftarlar dışarıda! Derbi sonrası Gaziantep'te istenmeyen görüntüler

Yeniakit Publisher
2024-05-19 22:57:00 - 2024-05-19 23:26:36

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinden Gaziantep’te iki takım taraftarları arasında arbeden yaşandı. İstenmeyen görüntüler kameralara yansıdı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası aynı mekanda maç izleyen her iki takımın taraftarları arasında tartışma çıktı.

Taraftarlar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kavgaya müdahale ederek, olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde saha içi gerilimle başlayan mücadele gerilimle son bulmuştu.
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