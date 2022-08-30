Futbolcudan açıklama: Tepkisiz kalacak değilim

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor 'un, Fenerbahçe 'yi 1-0 devirdiği maçta kırmızı kart görerek Yeşil-Beyazlıları 10 kişi bırakan Adil Demirbağ camiasından özür diledi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan tecrübeli stoper şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle dün (29.08.2022) oynamış olduğumuz arabam.com Konyaspor - Fenerbahçe maçında galibiyet hırsıyla gördüğüm ikinci sarı kart ile oyundan atılıp takım arkadaşlarım, yalnız bıraktığım için çok üzgünüm. Buna rağmen galibiyeti alan ve gol yememezlik serimizi bir maç daha uzatan takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum.

Maç esnasında ikili mücadelede FIFA Oyun Kuralları çerçevesinde hassas bölge olarak tanımlanan bölgeme ve yine hassas bölge olarak tanımlanan yüzüme aldığım darbelerle yere düştüm. Ben yıllardır profesyonel futbolcuyum, profesyonelliğimden asla ödün vermedim ve asla da ödün vermeyeceğim. Fakat dün sosyal medyada başta kıymetli annem ve kıymetli aslına varana kadar edilen küfürlere, hakaretlere ve tehditlere karşı da susacak, tepkisiz kalacak değilim. Yıllardır oynadığımız futbol zemininde çokça küfür yemişizdir fakat kamuoyu da takdir eder ki bu olay diğerleri gibi gelip geçecek kadar basit değildir.

Söz konusu hakaret, küfür ve tehdit mesajları hakkında adli işlemlerin başlatılmış olduğunu duyurmak isterim. Öte yandan haddini aşan bu paylaşımlara karşı bana desteklerini esirgemeyen başta Büyük Konyaspor ve diğer tüm takım taraftarlarına teşekkür ederim."