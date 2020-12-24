  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbolcu Danny Rose tutuklandı
Spor

Futbolcu Danny Rose tutuklandı

Futbolcu Danny Rose, sabaha karşı saat 4'te yaptığı trafik kazası sonrası tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 16:16:00 -
Futbolcu Danny Rose tutuklandı

İngiltere Milli Takımı ve Tottenham Hotspur formalarını giyen tecrübeli sol bek Danny Rose, Northampton'daki A45 karayolu üzerinde kaza yaptı. Tehlikeli araç kullanmaktan tutuklanan ve karakola götürülen 30 yaşındaki futbolcunun, ailesini görmek için gittiği yolda yaptığı kazadan yara almadan kurtulduğu ve alkol testinin de negatif çıktığı bildirildi.

Northamptonshire Polisi sözcüsü basına yaptığı açıklamada, "30 yaşındaki bir adamın, bugün sabah 04.00 sularında Northampton'da A45 üzerinde tehlikeli sürüş şüphesiyle tutuklandığını doğrulayabiliriz. Şüpheli şu anda ilçedeki bir polis karakolunda tutuluyor ve bu nedenle Northamptonshire polisinin şu anda daha fazla yorum yapması uygun olmayacak." dedi.

"Canlı kurtulduğu için şanslıydı"

Danny Rose'un geçirdiği kazayla ilgili konuşan bir görgü tanığı ise "Araba çok ağır hasar görmüştü ve sadece üç tekerleği vardı. Bu araçtan canlı kurtulduğu için şanslıydı. Nefesi kesilmiş bir haldeydi. Olay yerindeki memurlar onu tutukladı ve durumu hakkında endişeliydi." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hayvan, Ekrem’in umurunda değil!
Gündem

Hayvan, Ekrem’in umurunda değil!

Seçim kampanyası sırasında hazırladığı “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç” adlı kitapçığın 24 maddesini hayvan haklarına ayıran ve “İstanbul’da ..
Şaşalı günler geride kaldı! Füze uçuran Kim çivi, bile çakamaz hale geldi
Ekonomi

Şaşalı günler geride kaldı! Füze uçuran Kim çivi, bile çakamaz hale geldi

Kuzey Kore'nin ihtişama düşkün lideri Kim Jong-un'un yaptırımlar, doğal afetler ve son olarak koronavirüs salgını nedeniyle turizm tesisi, h..
Büyük keşfi açıkladılar, milli proje büyüyor! ‘Yeni fetih’
Teknoloji

Büyük keşfi açıkladılar, milli proje büyüyor! ‘Yeni fetih’

Uzaydaki gelişmeleri değerlendiren Türk Astronomi Derneği Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astrofizik Ana ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay