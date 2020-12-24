Futbolcu Danny Rose tutuklandı

İngiltere Milli Takımı ve Tottenham Hotspur formalarını giyen tecrübeli sol bek Danny Rose, Northampton'daki A45 karayolu üzerinde kaza yaptı. Tehlikeli araç kullanmaktan tutuklanan ve karakola götürülen 30 yaşındaki futbolcunun, ailesini görmek için gittiği yolda yaptığı kazadan yara almadan kurtulduğu ve alkol testinin de negatif çıktığı bildirildi.

Northamptonshire Polisi sözcüsü basına yaptığı açıklamada, "30 yaşındaki bir adamın, bugün sabah 04.00 sularında Northampton'da A45 üzerinde tehlikeli sürüş şüphesiyle tutuklandığını doğrulayabiliriz. Şüpheli şu anda ilçedeki bir polis karakolunda tutuluyor ve bu nedenle Northamptonshire polisinin şu anda daha fazla yorum yapması uygun olmayacak." dedi.

"Canlı kurtulduğu için şanslıydı"

Danny Rose'un geçirdiği kazayla ilgili konuşan bir görgü tanığı ise "Araba çok ağır hasar görmüştü ve sadece üç tekerleği vardı. Bu araçtan canlı kurtulduğu için şanslıydı. Nefesi kesilmiş bir haldeydi. Olay yerindeki memurlar onu tutukladı ve durumu hakkında endişeliydi." diye konuştu.