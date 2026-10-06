Futbolcu cinayeti davasında flaş gelişme! İşte Aleyna ve İzzet’e istenen cezalar
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İstanbul Ümraniye'de rapçi Canbay'ın aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.
İstanbul Ümraniye'de geçen mart ayında rapçi Canbay'ın bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin davada savcının mütalaası açıklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında “kasten öldürme” ve “ruhsatsız silah bulundurma”, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise “kasten öldürmeye azmettirme” suçlarından müebbet hapis cezası talep edilmişti.
İddianamede ayrıca türkücü İzzet Yıldızhan hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.
Mütalaada sanıklar hakkında şu taleplerde bulunuldu:
Alaattin Kadayıfçıoğlu: Kasten öldürme suçundan müebbet hapis, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezası talep edildi.
Aleyna Kalaycıoğlu: Suçu bildirmeme suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Kalaycıoğlu'nun tahliyesi istendi.
İzzet Yıldızhan: Beraati talep edildi.
Zuhal Kalaycıoğlu: Beraati talep edildi.
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