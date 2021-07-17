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Gündem Futbola dalan Bay Kemal şamarı yedi
Gündem

Futbola dalan Bay Kemal şamarı yedi

Futbolun gündemini siyasete alet etmeye çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şamar niteliğinde bir cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 11:58:00 -
Futbola dalan Bay Kemal şamarı yedi

Partisinin tabanı tarafından bile kabul görmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yediği son şamar olay oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında yaşanan gerilime değindi.

Futbol gündemini dahi siyasete alet etmeye çalışan CHP lideri, Kulüpler Birliği'ne destek vereceğini belirterek, "TFF yönetimine ve Katarlı beIN'in satın aldığı Digiturk'e takımlarımızın haklı isyanı devam ediyor. İktidarın Katarlı ortaklarıyla dokunup bozmadığı hangi değerimiz kaldı? Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken söz konusu paylaşımına ise Kulüpler Birliği'nden şamar niteliğinde bir cevap geldi.

Kulüpler Birliği, TFF ile arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin futbol dışı kurum ve kuruluşların görüş bildirmesinin doğru olmadığını açıkladı.

Kulüp Birliği'nden yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak futbol ile alakalı problemlerimizi ilgili paydaşlarla çözme gayesiyle hareket etmekteyiz. Bugün geldiğimiz noktada futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla alakalı görüş bildirmeleri konuyu farklı yerlere taşımaktadır ve bu durumu sorunlarımızın çözümüne yönelik faydalı bir davranış olarak görmemekteyiz. Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

bizim muhallenin başı boş itleri

bizim buhalle de okadar başı boş dolaşan köpek varki herşeye havlar lar önüne kedi köpek insan ne gelse ona dalıyor lar anlıyacağınız itleri salı salı vermiş ler taşları da bağlatı vermiş ler
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Katara ve Müslüman lara saldıran amerikanın sadık kö. ri

CHDPKK nin HAÇLI sadık kö..i Türkiye 'nin sadık dostu olan ve Din kardeşi miz olan Katara habire saldıran amerikanın avrupa nın Haçlının sadık kö..i değilde neyi dir
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