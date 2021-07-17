Futbola dalan Bay Kemal şamarı yedi

Partisinin tabanı tarafından bile kabul görmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yediği son şamar olay oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında yaşanan gerilime değindi.

Futbol gündemini dahi siyasete alet etmeye çalışan CHP lideri, Kulüpler Birliği'ne destek vereceğini belirterek, "TFF yönetimine ve Katarlı beIN'in satın aldığı Digiturk'e takımlarımızın haklı isyanı devam ediyor. İktidarın Katarlı ortaklarıyla dokunup bozmadığı hangi değerimiz kaldı? Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken söz konusu paylaşımına ise Kulüpler Birliği'nden şamar niteliğinde bir cevap geldi.

Kulüpler Birliği, TFF ile arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin futbol dışı kurum ve kuruluşların görüş bildirmesinin doğru olmadığını açıkladı.

Kulüp Birliği'nden yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak futbol ile alakalı problemlerimizi ilgili paydaşlarla çözme gayesiyle hareket etmekteyiz. Bugün geldiğimiz noktada futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla alakalı görüş bildirmeleri konuyu farklı yerlere taşımaktadır ve bu durumu sorunlarımızın çözümüne yönelik faydalı bir davranış olarak görmemekteyiz. Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.