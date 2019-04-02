Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Galatasaray: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0



Stat: Türk Telekom Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Fernando (Dk. 63 Emre Akbaba), Feghouli, Belhanda, Onyekuru (Dk. 83 Sinan Gümüş), Diagne (Dk. 78 Ahmet Çalık) Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme (Dk. 79 Ahmet Ildiz), Adem Büyük (Dk. 88 Bifouma), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 57 Kamara) Kırmızı kart: Dk. 71 Luyindama (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 31 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 62 Guilherme, Dk. 62 Aleksic, Dk. 84 Mustafa Akbaş, Dk. 90+1 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 57 Belhanda, Dk. 90+3 Ndiaye (Galatasaray)

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. 60. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Mina'nın pasında orta sahada topla buluşan ve rakiplerinden sıyrılarak hızla ceza sahasına giren Kamara'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı zayıf vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 71. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Luyindama'nın Guilherme'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Halil Umut Meler, sarı-kırmızılı oyuncuyu doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 74. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Diagne'nin, Mina'dan sıyrıldıktan sonra çektiği şutta kaleci Farnolle topu kontrol etti. 90+4. dakikada Bülent Cevahir'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Bifouma'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra çektiği şutta meşin yuvarlak Marcao'dan döndü. Karşılaşma, golsüz beraberlikle tamamlandı.



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