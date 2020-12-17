  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş: 3 - Tarsus İdman Yurdu: 1 - Beşiktaş, kupada son 16 turuna yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:04:11 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol, Samet Çavuş, Burak Cansız

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida (Dk. 74 Serdar Saatçi), N'Sakala, Necip Uysal, Dorukhan Toköz (Dk. 63 Kartal Kayra Yılmaz), Atakan Üner (Dk. 74 N'Koudou), Oğuzhan Özyakup (Dk. 84 De Souza), Larin (Dk. 63 Hasic), Güven Yalçın

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Sefa Durmuş, Şahin Şafakoğlu, Onur Şirin (Dk. 79 Furkan Çetinkaya), Ahmet Furkan Özcan (Dk. 66 Cem Aktaş), Abdussamed Karnuçu, Asım Hamzaçebi (Dk. 66 Mahsun Gediklioğlu), Suat Kaya (Dk. 46 Attila Yıldırım), Mertcan Çam, İbrahim Hırçın, Alperen Pak (Dk. 79 Alper Ademoğlu)

Goller: Dk. 30 Rosier, Dk. 38 Larin, Dk. 56 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 80 Mertcan Çam (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kart: Dk. 90 Serdar Saatçi (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

10. dakikada Atakan Üner'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, Onur Şahin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada Güven'in penaltı atışında kaleci Anıl Demir, topu kornere çeldi.

30. dakikada Rosier, ceza alanının önünde yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

38. dakikada Larin ve Atakan'ın iyi paslaşması sonrası Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Larin'in pasıyla topla buluşan Atakan, sağ çaprazda ceza alanına girmeden arka direğe iyi koşu yapan Larin'i gördü. Larin, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada kaleci Anıl Demir'in hatalı pasında topu kazanan Oğuzhan, rakibinden kurtulmaya çalışan Oğuzhan, ceza alanına girdiği anda arkasında boş pozisyondaki Güven'i gördü. Güven, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0

80. dakikada İbrahim Hırçın'ın soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mertcan Çam, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Perinçek'ten HDP çıkışı! Tarafını açıkladı
Siyaset

Doğu Perinçek'ten HDP çıkışı! Tarafını açıkladı

HDP'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalara dahil olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Sayın Bahçeli'nin çağrısını çok olumlu kar..
Putin'den son dakika Erdoğan açıklaması: Verdiği sözleri tutan birisi
Siyaset

Putin'den son dakika Erdoğan açıklaması: Verdiği sözleri tutan birisi

Her yılın sonunda geleneksel olarak düzenlenen "Yıl sonu basın toplantısında" gazetecilerin sorularını yanıtlanan Rusya Devlet Başkanı Vladi..
Bakan Koca açıkladı: Görevinden uzaklaştırıldı
Gündem

Bakan Koca açıkladı: Görevinden uzaklaştırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemşirelere "Ben salağım servisimden başka servise gittim" diye yazdıran Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başh..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay