  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 2 - Tuzlaspor, son 16 turuna yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:14:23 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Eryaman

Hakemler: Koray Gençerler, Baran Eraslan, Bersan Duran

Gençlerbirliği: Atalay Gökçe, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 74 Emir Ortakaya), Batuhan Uçan, Kadir Enes Kıra, Ömürcan Artan, Mustafa Hüseyin Seyhan, Hasanalp Birken, Furman (Dk. 46 Mert Kabasakal), Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 85 Seyit Ali Kahya), Kağan Özkan (Dk. 46 Osman Emirkan Demir), Baran Başyiğit

Tuzlaspor: Angeler, Yasin Güreler, Mahmut Bulut, Baran Işık, Samet Asatekin, Vedat Bora, Cajic (Dk. 72 Arif Morkaya), Aosman, Onat Kutay Kurt (Dk. 63 Pucko), Sarr (Dk. 63 Ahmet Yazar), Özgür Can Özcan (Dk. 81 Zubanovic)

Goller: Dk. 32 Vedat Bora, Dk. 42 Sarr (Tuzlaspor),

Sarı kartlar: Dk. 10 Baran Başyiğit, Dk. 50 Hasanalp Birken (Gençlerbirliği),


ANKARA (AA) -TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek, son 16 tura yükseldi.

32. dakikada ceza sahası yakınından kazanılan serbest atışta, Vedat Bora'nın yerden sert vuruşunda Gençlerbirliği kalecisi Atalay Gökçe'nin de müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

42. dakikada Aosman'ın ceza sahasına girmeden verdiği ara pasta penaltı noktası yakınında topla buluşan Sarr, şık bir vuruşla takımının ikinci golünü attı: 0-2.

Maçı 2-0 kazanan Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Çijov, geçen haftaki AB zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ..
Çin ile ABD arasında yeni polemik
Dünya

Çin ile ABD arasında yeni polemik

Çin, ABD ordusunun üst düzey komutanları ile planlanan askeri istişare toplantısına katılmadı. ABD'nin Hint Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oram..
Ülke için acı gerçeği açıkladı... Ermenistan'ı bekleyen yeni felaket!
Dünya

Ülke için acı gerçeği açıkladı... Ermenistan'ı bekleyen yeni felaket!

Azerbaycan karşısında hezimete uğrayarak işgal ettiği topraklardan geri çekilme zorunda kalan Ermenistan için yeni felaketler kapıda. Başbak..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay