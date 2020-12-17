Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
İttifak Holding Konyaspor: 3 - Altınordu: 1 - Yeşil-beyazlı ekip, adını son 16 turuna yazdırdı
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Yıldırım, Ogün Kamacı
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Şener Kaya (Dk. 64 Skubic), Ahmet Çalık, Adil Demirbağ, Alper Uludağ, Jevtovic, Ahmet Karademir (Dk. 64 Ömer Ali Şahiner), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 87 Emre Pehlivan), Ali Karakaya (Dk. 67 Milosevic), Shengelia (Dk. 87 İzzet Karaboğa), Miya
Altınordu: Mertcan Dağlı, Alper Tursun, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 76 Hüseyin Altuğ Taş), Yiğithan Güveli, Kahraman Demirtaş, Hüsamettin Yener, Birhan Vatansever (Dk. 57 Muzaffer Kocaer), Burak İnce (Dk. 67 Emre Oymak), Muhammed Mert, Enis Destan, Anıl Doyuran (Dk. 67 Polat Abay)
Goller: Dk. 12 Enis Destan (Altınordu), Dk. 21 Ahmet Karademir, Dk. 74 Ömer Ali Şahiner, Dk. 80 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)
KONYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında İttifak Holding Konyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
12. dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci Eray Birniçan'ın ceza sahası içindeki bir anlık hatasından faydalanarak ayağındaki topu alan Enis Destan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
21. dakikada İttifak Holding Konyaspor beraberliği yakaladı. Shengelia'nın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği pası iyi değerlendiren Ahmet Karademir'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1
74. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Milosevic'in ceza sahasına pasına hareketlenen Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mertcan Dağlı'dan döndü. Pozisyonun devamında Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1
80. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasındaki Ömer Ali Şahiner'in pasına hareketlenen Milosevic, gelişine topa vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1
Karşılaşma, İttifak Holding Konyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.