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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1 - Antalya ekibi, son 16 turuna yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:12:09 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Mavi, Mehmet Emin Tuğral

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl (Dk. 71 Alpay Çelebi), Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje (Dk. 60 Juanfran), Umut Güneş, Berkan İsmail Kutlu (Dk. 78 Bakasetas), Salih Uçan, Hasan Ayaroğlu (Dk. 60 Efecan Karaca), Efkan Bekiroğlu, Mustafa Pektemek (Dk. 72 Bareiro)

Adanaspor: Yaşar Memişoğullarından, Muhammet Ömer Çakı (Dk. 46 Hıfsullah İsmail Erdoğan), Cenk Alptekin, Evren Korkmaz (Dk. 74 Melih Kaya İşdil), Donkor, Tevfik Altındağ, Umut Sözen (Dk. 74 İbrahim Aksu), Serhat Tunç, Roni (Dk. 87 Ömer Çiçek), Eren Keleş, Ozan Papaker (Dk. 46 Ozegovic),

Goller: Dk. 14 ve 69 Mustafa Pektemek, Dk. 17 Fatih Aksoy, Dk. 86 Umut Güneş, Dk. 90 Bareiro (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 25 Roni (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 70 Tevfik Altındağ, Dk. 71 Ognjen Ozegovic (Adanaspor), Dk. 77 Alpay Çelebi (Aytemiz Alanyaspor)


ANTALYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor'u 5-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

14. dakikada Adanaspor ceza sahasına giren Efkan Bekiroğlu, penaltı noktasına gönderdiği topa Mustafa Pektemek dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

17. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Salih Uçan'ın kornerden ceza sahasına ortaladığı topu Fatih Aksoy kafayla ağlarla buluşturdu: 2-0

25. dakikada sağ kanattan gelişen Adanaspor atağında Donkor, topu ceza sahası ön direğine ortaladı. Rahat durumdaki Roni'nin kafa vuruşunda fark bire indi: 2-1

69. dakikada sağ kantat topla buluşan Efkan Bekiroğlu, Adanaspor ceza sahasına girerek ortayı yaptı. Mustafa Pektemek'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1

85. dakikada Adanaspor ceza sahasına giren Bakasetas sağda Bareiro'ya topu çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği pasta, Umut Güneş bekletmeden çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1

90. dakikada Alanyaspor farkı 4'e çıkardı. Alanyaspor atağında ceza sahası içinde Bakasetas'ın şutunu kaleci Yaşar Memişoğullarından çıkardı. Boşta kalan topu Bareiro ağlara gönderdi: 5-1

Karşılaşmayı 5-1 kazanan Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

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