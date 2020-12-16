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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Gaziantep FK: 3 - Kocaelispor: 2 - Kırmızı-siyahlı ekip, son 16 turuna yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:11:50 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik

Gaziantep Futbol Kulübü: Çağlar Şahin Akbaba, Ulaş Zengin (Dk. 46 Maxim), Kubilay Aktaş, Jeferson, Oğuz Ceylan (Dk. 64 Mirallas), Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 69 Djilobodji), Sousa (Dk. 64 Tetteh), Kozulj, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp (Dk. 46 Muhammet Demir), Felipe

Kocaelispor: Bayram Olgun, Taha Batuhan Yayıkcı, Kemal Can Aydemir (Dk. 75 Numan Çürüksu),Yiğit Canguru (Dk. 59 Semih Karadeniz), İrfan Başaran (Dk. 67 Mesut Özdemir), Muhammed Gönülaçar, Bahattin Köse (Dk. 75 Cerem Talha Dinçer), Murat Cem Akpınar, Gökhan Meral, Benhur Keser, Batuhan Er (Dk. 67 Ramazan Çevik)

Goller: Dk. 15 Batuhan Köse, DK. 88 Cerem Talha Dinçer (Kocaelispor), Dk. 39 Kozulj, Dk. 65 Mirallas, Dk. 81 Maxim (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 3 Jeferson, Dk. 44 Mehmet Erdem Uğurlu, 90+4 Felipe (Gaziantep FK), Dk. 18 İrfan Başaran, Dk. 90 Taha Batuhan Yayıkcı, (Kocaelispor)


GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 3-2 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

15. dakikada konuk ekip öne geçti. Batuhan Er'in sağ kanattan savunmanın arkasına attığı topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Bahattin Köse, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

39. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Enven Cenk Şahin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı orta savunmadan geri geldi. Penaltı noktasında topu önünde bulan Kozulj, gelişine vurduğu topu ağlara gönderdi ve takımana eşitliği getirdi. 1-1

65. dakikada Mirallas oyuna girer girmez takımını göne geçirdi. Enver Cenk Şahin sol kanattan ceza sahasına orta yaptı. Felipe'nin kafayla ceza sahasına bıraktığı topa düzgün vuran Mirallas, takımını öne geçirdi. 2-1

81. dakikada sağ kanattan topu alan ve ceza sahasına giren Muhammet Demir'in havalandırdığı topa Maxim düzgün kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. 3-1

88. dakikada Gökhan Meral sol kanattan ceza sahasına arkadaşı Cerem Talha Dinçer'i gördü. Topla buluşan bu oyuncu topu bekletmeden hafif havalandırarak ağlarla buluşturdu. 3-2

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.




























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