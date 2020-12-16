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Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5 - Esenler Erokspor: 1 - Mavi-beyazlı ekip, son 16 turuna yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:39:48 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Uygar Bebek, Selahattin Altay

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Gökhan Kardeş, Sissoko (Dk. 68 Oltan Karakullukçu), Emrah Başsan (Dk. 73 Rashad Muhammed), Donald, Leo (Dk. 46 Mucahit Albayrak), Teikeu, Osman Çelik (Dk. 80 Özgür Sert), Hamroun ( Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu), Cenk Ahmet Alkılıç, Sadiku

Esenler Erokspor: Yaren İzzet Sözer, Mert Somay, Enes Soy (Dk. 57 Aziz Kızılgün), Emre Turan (Dk. 46 Murat Kayalı), Berk Taşkın, Hüseyin Afkan, Hakkı Türker (Dk. 71 Samet Dağlı), Muammer Sarıkaya, Aziz Aksoy, Korhan Güler (Dk. 46 Cenk Doğan), Recep Kalkan (Dk. 46 Muharrem Öner)

Goller: Dk. 7 ve 20 Emrah Başsan, Dk. 29 Hamroun, Dk. 66 Osman Çelik, Dk. 76 Ömer Şişmanoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 24 Muammer Sarıkaya (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Recep Kalkan (Esenler Erokspor), Dk. 27 Leo, Dk. 89 Gökhan Kardeş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


ERZURUM (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Misli.com 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'u 5-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

7. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattaki Cenk Ahmet Alkılıç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

20. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, farkı ikiye çıkardı. Hamroun'un sol kanattan ceza alanına ortasında topa kayarak müdahale eden Emrah Başsan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

24. dakikada konuk ekip golü buldu. Ceza alanı çizgisi önünde yaşanan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Muammer Sarıkaya'nın vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1

29. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, skoru 3-1'e getirdi. Sağ kanattaki Sadiku'nun ceza alanına yerden ortasında Hamroun'un gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu.

66. dakikada mavi-beyazlı ekip dördüncü golünü buldu. Sol kanattan Sissoko'nun ortasında yükselen Osman Çelik, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-1

76. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, farkı 4'e çıkardı. Sol taraftan kullanılan taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Şişmanoğlu, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 5-1

Karşılaşmayı 5-1 kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Maç öncesinde iki takım oyuncuları, Türk güreşinde Avrupa şampiyonlukları yaşatan ve yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı için saygı duruşunda bulundu.

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